Призёр ЧМ Поршнев: теперь я официально больше не спортсмен! Эти 12 лет были лучшие в жизни

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2019 в эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы – 2022 в спринте российский биатлонист Никита Поршнев опубликовал пост о завершении карьеры.

«Теперь официально я больше не спортсмен! Эти 12 лет были лучшие в моей жизни! Было много побед и поражений, взлётов и падений, грустных, весёлых, прекрасных моментов, напрямую связанных с Югрой. Я горжусь, что 12 лет назад попал в лучший биатлонный регион нашей страны.

Вся осознанная жизнь прошла именно тут и помогла добиться гораздо больше, чем любая медаль на шее спортсмена. В Югре я встретил свою любовь, благодаря которой моя семья становится ещё больше и счастливее. Спасибо, Югра!» — написал Поршнев на своей странице в соцсети.

