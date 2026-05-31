Обладательница Кубка мира Лу Жанмонно перенесла операцию на глаза

Двукратная олимпийская чемпионка 2026 года в эстафетах, обладательница Кубка мира — 2025/2026 французская биатлонистка Лу Жанмонно 28 мая сделала лазерную коррекцию зрения.

Последние пару месяцев Жанмонно неоднократно жаловалась на трудности во время стрельбы из-за плохого зрения и дискомфорт от носки контактных линз.

«Я думала о том, что могу улучшить к следующей зиме — винтовку или моё зрение. Я ношу контактные линзы и чувствую, что нужно что-то менять. Я переношу их всё хуже, поэтому сделала операцию на зрение. Немного страшно из-за возможных осложнений, потому что это [глаза] мой рабочий инструмент», — приводит слова Жанмонно La Chaîne L'Équipe