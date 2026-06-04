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Биатлонистка Жулия Симон впервые посетила «Ролан Гаррос»

Биатлонистка Жулия Симон впервые посетила «Ролан Гаррос»
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Трёхкратная олимпийская чемпионка 2026 года французская биатлонистка Жулия Симон призналась, что впервые посетила «Ролан Гаррос», несмотря на то что является поклонницей тенниса с самого детства.

«Я здесь [на «Ролан Гаррос»] впервые. Это действительно была моя мечта детства. Я всегда следила за теннисом. Во время уроков, когда мы были в лицее, я смотрела по телефону. Быть здесь — это именно то, о чём я мечтала с детства. Я наслаждаюсь зрелищем от всей души. Теннис действительно очень быстрый… Когда попадаешь на корты… они, оказывается, очень большими, и видеть спортсменов вживую — это впечатляет», — сказала Симон в эфире France.tv.

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