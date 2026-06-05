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«В существующей системе я себя исчерпал». Каминский — об уходе из сборной России

«В существующей системе я себя исчерпал». Каминский — об уходе из сборной России
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Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал об уходе с поста в национальной команде.

— Давайте подробнее о том, почему вы ушли из сборной России.
— Начну с себя. У меня такое ощущение, что в существующей системе я себя исчерпал. Конечно, можно всегда находить какие-то моменты для совершенствования, но в целом некоторые системные моменты меня не устраивают. Недавно пришлось ответить на пассаж Елены Валерьевны Вяльбе, и я сказал, что в лыжных гонках вообще и системе сборных команд нет стратегии. То же самое могу сказать про биатлон. Работа ведётся исключительно на сегодняшний, в лучшем случае завтрашний результат. Чтобы работать вдолгую, нужна другая система. Справедливости ради, СБР предпринимал попытки что-то изменить.

Я имею в виду систему работы в пределах спортивной жизни одного поколения атлетов, а это шесть-восемь лет. То есть спортсмен выходит на пик в лыжных гонках и биатлоне и примерно в течение шести лет может выступать на своём высочайшем уровне. В России в лыжных гонках я знаю только двоих, кто смог продержаться так долго, – Никита Крюков и Александр Большунов, который до сих пор выступает на этом уровне. В биатлоне таких вообще нет, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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