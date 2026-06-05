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Каминский: в течение последних сезонов вижу системный перегруз спортсменов

Каминский: в течение последних сезонов вижу системный перегруз спортсменов
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Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о системном перегрузе спортсменов в национальной команде в течение нескольких сезонов.

«В течение двух-трёх последних сезонов я вижу системный перегруз спортсменов соревновательной практикой. Говорил об этом, но в ответ получаю, что у нас делается всё как на Кубке мира. В итоге в прошедшем сезоне мы получили мононуклеоз у всей группы. Иммунная система не справилась. Это не ковид, не грипп. Мононуклеоз случился в результате истощения организма спортсменов. Боюсь, что за это время большинство наших лидеров переболело этой болезнью. Проблема в том, что рецидив может случиться в любое время, а как мы знаем, состояние спортивной формы характеризуется снижением иммунитета», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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