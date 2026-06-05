Каминский рассказал, почему ему не нравится организация работы сервиса сборной России

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему ему не нравится организация работы сервиса национальной команды.

«Мне не нравится организация работы сервиса сборной команды. Я рассуждаю с позиции олимпийских побед и вообще побед на мировом уровне. Например, инвентарь. Можно сколько угодно говорить, что тяжело доставать лыжи, парафины, порошки, но та же Московская область и некоторые другие регионы показали, что все вопросы можно решить. Представители этих регионов ушли из фуры сборной и готовят лыжи у своих региональных сервис-бригад», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.