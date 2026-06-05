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Каминский рассказал, почему ему не нравится организация работы сервиса сборной России

Каминский рассказал, почему ему не нравится организация работы сервиса сборной России
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Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему ему не нравится организация работы сервиса национальной команды.

«Мне не нравится организация работы сервиса сборной команды. Я рассуждаю с позиции олимпийских побед и вообще побед на мировом уровне. Например, инвентарь. Можно сколько угодно говорить, что тяжело доставать лыжи, парафины, порошки, но та же Московская область и некоторые другие регионы показали, что все вопросы можно решить. Представители этих регионов ушли из фуры сборной и готовят лыжи у своих региональных сервис-бригад», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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