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Юрий Каминский: с патронами просто беда. Некоторые даже до установки не долетают!

Юрий Каминский: с патронами просто беда. Некоторые даже до установки не долетают!
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Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о проблемах с патронами в сборной России.

«С патронами просто беда. Как мы будем налаживать стрелковую составляющую, если даже в одной партии нет патронов с одинаковой скоростью вылета? Они у нас то быстро, то медленно летят. Некоторые патроны даже до установки не долетают! Опять в ответ – сейчас условия тяжёлые, сложно патроны приобретать. Я не спорю, сейчас это действительно непросто. Но можно для 10-15 человек в стране патроны найти? Это очень серьёзная тема. Тренеры по стрельбе, конечно, более профессионально могут рассказать, но суть понятна», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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