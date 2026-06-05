«Разменная монета в отношениях СБР и регионов». Каминский — о формировании сборной России

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о формировании национальной команды, а также об отношении к спортсменам.

«Ну и отношение к спортсмену сборной команды России. Что такое формирование сборной? Это разменная монета в отношениях СБР и регионов. Условно, возьмёшь моего спортсмена – я за тебя буду голосовать. Явно же просматривается. Да, мнение тренеров учитывается, но в итоге мы имеем то, что имеем. На сегодняшний день в России не должно быть групп больше шести-семи человек, Мы просто не сможем обеспечить всем необходимым большее количество. Я не говорю, что они должны как сыр в масле кататься, но все условия для плодотворной работы должны быть.

Здесь, конечно, всплывает момент заработной платы. Спортсмены получают доход из разных источников, и федерация с ними заигрывает, показывая свою слабость. Не должны спортсмены диктовать, с кем и где они хотят тренироваться. Безусловно, их нужно выслушать, но работать он должен там, где будет прогрессировать и добиваться результата. Этой понятной и простой фразы в рассуждениях руководителей СБР нет, к сожалению. В итоге спортсмены идут туда, где им наиболее комфортно не тренироваться, а существовать.

А комфорт – враг спортивного результата. Опять же, какой комфорт они хотят? В работе, или душевный, материальный, или ещё что-то? Самый яркий пример – Даниил Серохвостов, которого я сейчас называю своим любимым спортсменом за его уникальную способность формировать лыжное движение. Даня мог бы доминировать в биатлоне. Когда он только появился в нашей группе, мы переживали за стрелковую составляющую. Но стрелять он может очень хорошо, просто с этим нужно работать. Серохвостов – вполне обучаемый спортсмен, способный прогрессировать во всех компонентах. В плане работы на лыжне мы видим, что он в состоянии за короткое время выходить на самый высокий мировой уровень. Но Даниил считает, что только он лучше всех знает, в каком коллективе, где и как тренироваться, как лучше восстанавливаться и т.п. При этом игнорируя мнение специалистов, за которыми стоит одна из лучших в мире спортивных систем (хотя и не без недостатков). И таких спортсменов у нас предостаточно», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.