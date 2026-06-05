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Каминский — о сборной России: мы опускаемся ниже определённого уровня, теряем качество

Каминский — о сборной России: мы опускаемся ниже определённого уровня, теряем качество
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Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказал мнение, нужна ли в России в текущее время национальная команда.

— А зачем тогда нужна сборная в текущее время?
— Это правильный вопрос, который я тоже задавал руководству СБР. Я в последнее время в шутку предлагал прикрепить мужскую сборную к Ханты-Мансийску или Московской области, женскую – официально к Свердловской. И пусть вообще все спортсмены сборной работают в региональных командах, где решаются вопросы. Я же не требую, чтобы у нас было как у норвежцев. Даже французы признаются, что не могут обеспечить своих спортсменов таким же количеством выстрелов, как в Норвегии, поэтому они больше тренажат.

Существующие реалии нужно учитывать, но мы опускаемся ниже определённого уровня, теряем качество и, следовательно, результат, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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