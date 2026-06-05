Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Каминский — о недопуске на ОИ-2026: надежда всегда оставалась. Я не фантазёр по натуре

Каминский — о недопуске на ОИ-2026: надежда всегда оставалась. Я не фантазёр по натуре
Комментарии

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, была ли у него надежда, что российских биатлонистов допустят до Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

— Вы приняли решение об уходе из сборной России после предложения от белорусов?
— Честно сказать, я уже пару лет с трудом заходил в следующий сезон. Удерживали спортсмены, которых нужно было довести до Олимпиады. Если бы не это, я бы на пару лет раньше ушёл.

— На Олимпиаду всё-таки была надежда?
— Она всегда оставалась. Я не фантазёр по натуре, а реалист. Но «чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса». Только чуда не произошло, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
«Ушёл бы раньше, но удерживали спортсмены». Юрий Каминский — о переходе в сборную Беларуси
Эксклюзив
«Ушёл бы раньше, но удерживали спортсмены». Юрий Каминский — о переходе в сборную Беларуси
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android