Каминский — о недопуске на ОИ-2026: надежда всегда оставалась. Я не фантазёр по натуре

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, была ли у него надежда, что российских биатлонистов допустят до Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

— Вы приняли решение об уходе из сборной России после предложения от белорусов?

— Честно сказать, я уже пару лет с трудом заходил в следующий сезон. Удерживали спортсмены, которых нужно было довести до Олимпиады. Если бы не это, я бы на пару лет раньше ушёл.

— На Олимпиаду всё-таки была надежда?

— Она всегда оставалась. Я не фантазёр по натуре, а реалист. Но «чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса». Только чуда не произошло, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.