Каминский рассказал, когда принял окончательное решение покинуть сборную России

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о моменте, после которого он принял окончательное решение уйти из команды.

— Вы сказали про причины ухода. А был какой-то момент, после которого решение стало уже окончательным?

— Возможно, после того, как стало окончательно ясно, что никуда мы не поедем, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Каминский занимал должность тренера мужской сборной России по биатлону с мая 2020 года. До этого специалист успешно работал в сборной России по лыжным гонкам, а также возглавлял национальную команду Казахстана.