«Ту эстафету воспринимаю как поражение. Своё личное». Каминский — об ОИ-2022

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о системных ошибках на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

— У нас до Олимпиады-2022 было две конкурирующих группы. Но не было стратегии вывода сборной России на уровень, который позволил бы завоевать золотую медаль в мужской эстафете. Хотя я – спортсмены могут это подтвердить – такую задачу ставил. Конкурирующие группы были, а чётко прописанной ответственности не было. Например, Каминский головой отвечает за медаль. Хотя я как старший тренер именно так всё и воспринимал, но в СБР ни слова про это не сказали. По факту в каждой группе стояла первостепенная задача — отобраться в эстафету, а не выиграть её. А это большая разница в мотивации и психологической уверенности!

В итоге у нас Максим Цветков подошёл к эстафете на спаде. Меня спрашивали – почему он не бежал последний этап? Да потому что он отказался! А отказался, поскольку не чувствовал себя готовым выложиться так, как необходимо на последнем этапе. На своём этапе на последнем круге он сдал, хотя в целом весь этап прошёл как мог! Его бы где-то придержать, дать отдохнуть по сезону. Но у нас не было человека, который рулил бы стратегией подготовки.

Мне кажется, руководство СБР устраивала просто медаль, о золоте они и не думали. Не буду утверждать, но это моё мнение. А меня устраивала только золотая медаль. И ту эстафету я воспринимаю как поражение. Своё личное, ведь это я готовил Эдика Латыпова, который бежал последний этап. Да, были объективные причины, он переболел ковидом. Но нужно было иметь альтернативу, а у нас её не было в той ситуации.

Так что результат той эстафеты справедлив, если смотреть на всю подготовительную работу большого количества людей, а не конкретно Юрия Каминского или Сергея Башкирова. Как отнеслись к подготовке, то и получили. Могло повезти, попади Эдуард последним выстрелом. По тому состоянию он бы точно боролся за победу.

— Я спрашивал про ваши ошибки, а вы сказали про системные.

— Моя ошибка в том, что я в тот день не поставил Эдика Латыпова на другой этап. Конкретно его нужно было ставить на второй этап. Я не учёл, в каком он психологическом состоянии после успешной личной гонки и награждения. Срыв случился в первый раз, но в самый неподходящий момент, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.