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Каминский: нужно было больше общаться с Даниилом Серохвостовым и найти к нему подход

Каминский: нужно было больше общаться с Даниилом Серохвостовым и найти к нему подход
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Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что ему нужно было больше общаться с Даниилом Серохвостовым и найти к нему подход.

— Были ошибки в выборе стратегии подготовки конкретных спортсменов. Но такие ошибки бывают всегда, главное – вовремя их исправить. Да, наверное, нужно было больше общаться с Даниилом Серохвостовым и найти к нему подход. Но там не всё так просто было.

— Опытный педагог столкнулся с горячим парнем?
— С этими ребятами мне очень сложно работать – у них другой менталитет. Кажется, Анатолий Тарасов в своё время на вопрос Бобби Орра о том, мог бы тот играть в сборной СССР, ответил – нет, потому что ты не комсомолец. А эти ребята даже пионерами не были. Ну хотя бы чтобы их с детства в какой-то системе воспитывали, а это брошенное поколение в плане воспитания, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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