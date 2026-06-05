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Виктория Сливко и Кирилл Бажин поженились

Виктория Сливко и Кирилл Бажин поженились
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4 июня российские биатлонисты Виктория Сливко и Кирилл Бажин сыграли свадьбу. Об этом пара сообщила на своей странице в социальных сетах.

Кирилл Бажин является чемпионом России в индивидуальной гонке в сезоне-2022/2023, обладателем Кубка России – 2021/2022 и чемпионом мира среди юниоров 2020 года.

Виктория Сливко выиграла чемпионат Европы в 2016 году, также она является двукратным серебряным (2018, 2020) и единожды бронзовым (2018) призёром чемпионатов Европы. В этом году Сливко стала чемпионкой России в индивидуальной гонке.

Ранее Виктория Сливко сообщала, что не планирует брать фамилию мужа после заключения брака.

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