«Человек, который способен совершить чудо». Каминский — о Наталье Крамаренко

Бывший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался об отсутствии чемпионки России Натальи Крамаренко в сборной России.

— У Кристине Шистад (норвежская лыжница. — Прим. «Чемпионата»), кажется, не было бы ни единого шанса пробиться в сборную России. Наташу Крамаренко же не берут который год.

— Крамаренко вообще отдельная песня. Человек, который способен совершить чудо. Я не знаю её возможностей, но то, что я видел – у девочки есть определённые сильные стороны, на которых можно сыграть и добиться самых высоких результатов. Почему её не включают в команду? Почему исключают из команды такую сильную спринтершу, как Анастасия Фалеева – вопросы к главному тренеру сборной, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.