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«Фантастически одарённый парень». Каминский — о Вьюхине

«Фантастически одарённый парень». Каминский — о Вьюхине
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Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о двукратном чемпионе мира среди юношей по биатлону Андрее Вьюхине.

— У Андрея Вьюхина есть шансы стать сильным лыжником?
— Он на меня обидится, но на данный момент в спринте – нет. Дай бог, чтобы нашёлся тренер, который доведёт его тактическую подготовку до уровня элиты. Сейчас у Андрея две скорости, а нужно пять-шесть в идеале. Хотя у нас и среди лыжников таких практически нет. А так Вьюхин – фантастически одарённый парень. Неубиваемый. У кого он только не тренировался, и никто ничего плохого с ним не сделал, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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