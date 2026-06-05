«Фантастически одарённый парень». Каминский — о Вьюхине

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о двукратном чемпионе мира среди юношей по биатлону Андрее Вьюхине.

— У Андрея Вьюхина есть шансы стать сильным лыжником?

— Он на меня обидится, но на данный момент в спринте – нет. Дай бог, чтобы нашёлся тренер, который доведёт его тактическую подготовку до уровня элиты. Сейчас у Андрея две скорости, а нужно пять-шесть в идеале. Хотя у нас и среди лыжников таких практически нет. А так Вьюхин – фантастически одарённый парень. Неубиваемый. У кого он только не тренировался, и никто ничего плохого с ним не сделал, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.