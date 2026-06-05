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«Провалились». Каминский — о Коростелёве и Непряевой на ОИ-2026

«Провалились». Каминский — о Коростелёве и Непряевой на ОИ-2026
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Бывший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о выступлениях российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпийских играх — 2026 в Милане.

— Можно ли сделать вывод о текущем состоянии наших лыж на основании выступления на международных стартах только Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой?
— Конечно, можно. Безусловно, я больше слежу за спринтом, и тут можно сказать, что мы очень сильно просели. Более того – провалились. На сайте Национального центра спорта вышел цикл статей, которые написал Андрей Крючков, бывший тренер Антона Шипулина, который этот центр и возглавляет. Так вот, он детально разбирал наших лыжников и сделал вывод, что россияне сильно уступают соперникам в техническом плане, хотя в физике даже превосходят. Я согласен с этим выводом. На дистанциях это не так заметно, поскольку там больше другие факторы работают. Потому в дистанционных гонках результаты намного выше, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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