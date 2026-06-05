Юрий Каминский назвал отличительную черту в подходе норвежцев к спорту

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что у норвежцев подход к спорту строится на национальной идее.

— Норвежцы и в помине не были пионерами, комсомольцами, коммунистами. Но выступают гораздо сильнее.

— У них есть национальная идея, а спорт – часть этой идеи.

— Йоханнеса Клебо так национальная идея бодрит? Он же просто профессионал до мозга костей.

— В том-то и дело! Я про это и говорю. Норвежцы гордятся тем, что они — великая спортивная держава. У нас этого нет. К счастью, у нас большая страна, в которой очень большая разница в том числе и в воспитательных подходах. И чем дальше ты едешь на восток, тем лучше это чувствуешь. В плане патриотизма люди на востоке России воспитаны сильнее, чем в центре, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.