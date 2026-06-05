Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Юрий Каминский назвал отличительную черту в подходе норвежцев к спорту

Юрий Каминский назвал отличительную черту в подходе норвежцев к спорту
Комментарии

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что у норвежцев подход к спорту строится на национальной идее.

— Норвежцы и в помине не были пионерами, комсомольцами, коммунистами. Но выступают гораздо сильнее.
— У них есть национальная идея, а спорт – часть этой идеи.

— Йоханнеса Клебо так национальная идея бодрит? Он же просто профессионал до мозга костей.
— В том-то и дело! Я про это и говорю. Норвежцы гордятся тем, что они — великая спортивная держава. У нас этого нет. К счастью, у нас большая страна, в которой очень большая разница в том числе и в воспитательных подходах. И чем дальше ты едешь на восток, тем лучше это чувствуешь. В плане патриотизма люди на востоке России воспитаны сильнее, чем в центре, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
52-летний Бьорндален обогнал члена сборной Норвегии по биатлону! Как это случилось?
52-летний Бьорндален обогнал члена сборной Норвегии по биатлону! Как это случилось?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android