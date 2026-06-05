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Каминский — о том, изменился ли за 20 лет: я раньше был намного жёстче, чем сейчас

Каминский — о том, изменился ли за 20 лет: я раньше был намного жёстче, чем сейчас
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Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил, сильно ли изменился за последние два десятка лет.

— Вы сами сильно изменились за эти 20 лет?
— Очень сильно. Ребята, которые тренировались у меня – Никита Крюков, Егор Сорин и другие – говорили, что в сравнимых ситуациях я раньше был намного жёстче, чем сейчас. Приходится подстраиваться. Возможно, это просто опыт, который позволяет понять, как правильно себя вести в той или иной ситуации. Наверное, я всё же мягкий тренер, хотя по количеству отчисленных мной спортсменов – точно жёсткий, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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