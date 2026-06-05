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Каминский ответил, почему не остался в России, несмотря на предлагаемые условия

Каминский ответил, почему не остался в России, несмотря на предлагаемые условия
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Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему не остался работать в России, несмотря на удовлетворительные условия, предложенные ему.

— Вы потеряли или приобрели с финансовой точки зрения при переходе в сборную Беларуси?
— Конечно же, приобрёл. У них такая система, что любой иностранный тренер получает больше местного. Но могу признаться, что в России мне предлагали сопоставимые условия – регион называть не буду.

— Почему же тогда не остались в России?
— Хотелось посмотреть, как работают другие тренеры в другой системе. И самому что-то показать, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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