Олимпийский чемпион Эмильен Жаклен сломал ключицу

Олимпийский чемпион 2026 года по биатлону в эстафете француз Эмильен Жаклен сломал ключицу во время тренировки по велогонкам.

Инцидент произошёл 10 мая, но Жаклен был экстренно прооперирован, поэтому уже 18 мая смог вернуться к тренировкам на домашнем велостанке.

«Действительно, он сломал ключицу. К сожалению, это довольно распространённая травма в велоспорте. С другой стороны, хорошо, что это не та ключица, на которую опирается приклад винтовки», — приводит слова Симона Фуркада L'Équipe.

Эта травма не ставит под угрозу участие Эмильена Жаклена в профессиональных велогонках с августа. Уже в конце мая он вернулся к длительным тренировкам.

Напомним, в начале мая Эмильен Жаклен заявил, что взял паузу в биатлоне и решил всерьёз заняться велогонками, которыми он увлекался с детства. Велокоманда Decathlon-CMA CGM подписала с Эмильеном Жакленом шестимесячный контракт.