Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Олимпийский чемпион Эмильен Жаклен сломал ключицу

Олимпийский чемпион Эмильен Жаклен сломал ключицу
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года по биатлону в эстафете француз Эмильен Жаклен сломал ключицу во время тренировки по велогонкам.

Инцидент произошёл 10 мая, но Жаклен был экстренно прооперирован, поэтому уже 18 мая смог вернуться к тренировкам на домашнем велостанке.

«Действительно, он сломал ключицу. К сожалению, это довольно распространённая травма в велоспорте. С другой стороны, хорошо, что это не та ключица, на которую опирается приклад винтовки», — приводит слова Симона Фуркада L'Équipe.

Эта травма не ставит под угрозу участие Эмильена Жаклена в профессиональных велогонках с августа. Уже в конце мая он вернулся к длительным тренировкам.

Напомним, в начале мая Эмильен Жаклен заявил, что взял паузу в биатлоне и решил всерьёз заняться велогонками, которыми он увлекался с детства. Велокоманда Decathlon-CMA CGM подписала с Эмильеном Жакленом шестимесячный контракт.

Материалы по теме
Обладательница Кубка мира Лу Жанмонно перенесла операцию на глаза
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android