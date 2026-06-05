«Это точно не я буду решать». Каминский — о возможности пригласить россиянок в сборную РБ

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский, ныне работающий в Беларуси, ответил, существует ли вариант приглашения российских биатлонисток в белорусскую сборную.

— Рассматривается ли вариант приглашения россиянок в состав сборной Беларуси?

— Этот вопрос нужно задавать президенту Федерации биатлона Беларуси. Наверное, через некоторое время станет понятно, нужно ли нам усиление для эстафеты. Если не будет своих девочек, возможно, стоит кого-то из россиянок пригласить. Но это точно не я буду решать, я могу лишь своё мнение высказать, — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.