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Стала известна программа сборов национальной команды Швеции по биатлону

Стала известна программа сборов национальной команды Швеции по биатлону
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Сборная Швеции по биатлону определилась с планом заграничных сборов на сезон‑2026/2027. Команда проведёт сборы в Норвегии, Франции и Германии.

Первый сбор пройдёт с 13 по 19 июня в Мерокере (Норвегия). С 1 по 15 сентября шведские биатлонисты будут тренироваться во французском Фон-Ромё, куда приезжают на сборы уже много лет. Затем с 11 по 16 октября команда отправится в Рупольдинг (Германия).

После этого сборная примет участие в фестивале Loop One Festival в Мюнхене. Завершится подготовка на снегу в Идре-Фьелле (Швеция) в конце октября – начале ноября. Летний чемпионат Швеции пройдёт 15-16 августа в Эстерсунде.

Отметим, что в этом году сборная Швеции в этом году сильно сократила количество сборов за границей, отдав предпочтение своему национальному центру подготовки в Эстерсунде.

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