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Эрик Перро потренировался с Ветле Шоста Кристиансеном и Стурлой Легрейдом в Норвегии

Эрик Перро потренировался с Ветле Шоста Кристиансеном и Стурлой Легрейдом в Норвегии
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Двукратный олимпийский чемпион 2026 года по биатлону в эстафетах француз Эрик Перро потренировался в Холменколлене с норвежцами Ветле Шоста Кристиансеном и Стурлой Холм Легрейдом.

Фото: Из личного архива Эрика Перро

Ранее Перро рассказал, что пропустит два сбора сборной Франции. В июне и июле он будет тренироваться в Норвегии.

Напомним, Перро в сезоне-2025/2026 впервые в своей карьере стал первым в общем зачёте Кубка мира по биатлону. На Олимпийских играх 2026 года в Италии стал двукратным чемпионом. Золото Игр он выиграл в смешанной и мужской эстафетах. Спортсмен также стал вторым в индивидуальной гонке.

На ОИ-2026 Стурла Легрейд завоевал три серебра (гонка преследования, масс-старт и мужская эстафета) и две бронзовые награды (спринт и индивидуальная гонка), а Ветле Кристиансен — два серебра (спринт и мужская эстафета).

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