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Виктор Майгуров переизбран на пост президента Союза биатлонистов России

Виктор Майгуров переизбран на пост президента Союза биатлонистов России
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Сегодня, 10 июня, проходит отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР). Виктор Майгуров переизбран на пост президента организации на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

«За Майгурова проголосовали 46 делегатов. Помимо него, кандидатом на пост главы союза был бронзовый призёр чемпионата Европы 2000 года в эстафете Юрий Батманов. Он набрал шесть голосов «за».

57-летний Майгуров возглавляет СБР с 2020 года, сменив на этом посту Владимира Драчёва. В октябре 2022-го он был переизбран на новый срок. В его карьере спортсмена — две бронзовые медали Олимпийских игр, а также три золота чемпионатов мира.

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