Стал известен новый состав исполкома Союза биатлонистов России

Сегодня, 10 июня, проходит отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР). Пресс-служба организации опубликовала новый состав исполкома, в состав которого, по итогам конференции, вошли следующие представители:

Александр Бондаренко;

Вадим Будеев;

Юрий Векшин;

Евгений Гараничев;

Сергей Девяткин;

Андрей Марков;

Ольга Медведцева;

Евгений Редькин;

Владимир Страхов;

Иван Черезов.

Также на конференции Виктор Майгуров был переизбран президентом СБР. Он возглавляет организацию с 2020 года.

Ранее, в декабре 2025 года, стало известно, что Союз биатлонистов России подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) иск с целью оспорить недопуск россиян до международной арены. Позднее Международный союз биатлонистов (IBU) отказался рассматривать иск СБР в CAS о допуске спортсменов в ускоренном порядке.