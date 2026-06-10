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Стал известен новый состав исполкома Союза биатлонистов России

Стал известен новый состав исполкома Союза биатлонистов России
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Сегодня, 10 июня, проходит отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР). Пресс-служба организации опубликовала новый состав исполкома, в состав которого, по итогам конференции, вошли следующие представители:

  • Александр Бондаренко;
  • Вадим Будеев;
  • Юрий Векшин;
  • Евгений Гараничев;
  • Сергей Девяткин;
  • Андрей Марков;
  • Ольга Медведцева;
  • Евгений Редькин;
  • Владимир Страхов;
  • Иван Черезов.

Также на конференции Виктор Майгуров был переизбран президентом СБР. Он возглавляет организацию с 2020 года.

Ранее, в декабре 2025 года, стало известно, что Союз биатлонистов России подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) иск с целью оспорить недопуск россиян до международной арены. Позднее Международный союз биатлонистов (IBU) отказался рассматривать иск СБР в CAS о допуске спортсменов в ускоренном порядке.

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