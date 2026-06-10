Стал известен новый состав исполкома Союза биатлонистов России

Сегодня, 10 июня, проходит отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР). Пресс-служба организации опубликовала новый состав исполкома, в состав которого, по итогам конференции, вошли следующие представители:
- Александр Бондаренко;
- Вадим Будеев;
- Юрий Векшин;
- Евгений Гараничев;
- Сергей Девяткин;
- Андрей Марков;
- Ольга Медведцева;
- Евгений Редькин;
- Владимир Страхов;
- Иван Черезов.
Также на конференции Виктор Майгуров был переизбран президентом СБР. Он возглавляет организацию с 2020 года.
Ранее, в декабре 2025 года, стало известно, что Союз биатлонистов России подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) иск с целью оспорить недопуск россиян до международной арены. Позднее Международный союз биатлонистов (IBU) отказался рассматривать иск СБР в CAS о допуске спортсменов в ускоренном порядке.