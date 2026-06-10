Жюстин Бреза-Буше внесла изменения в свой график тренировок ради семьи

Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте на 12,5 км французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше приняла решение перестроить свою подготовку к сезону 2026/2027, чтобы больше времени проводить с семьёй.

Решение является результатом личных и спортивных размышлений Жюстин, проведённых в тесном контакте с тренерским штабом сборной Франции по биатлону, национальным техническим директором и президентом Французской федерации лыжного спорта, сообщают FedFranceSki на своей странице в социальной сети.

Несмотря на то, что Бреза-Буше будет больше времени уделять своей личной жизни, она будет присутствовать на большинстве сборов национальной команды Франции по биатлону.