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Жюстин Бреза-Буше внесла изменения в свой график тренировок ради семьи

Жюстин Бреза-Буше внесла изменения в свой график тренировок ради семьи
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Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте на 12,5 км французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше приняла решение перестроить свою подготовку к сезону 2026/2027, чтобы больше времени проводить с семьёй.

Решение является результатом личных и спортивных размышлений Жюстин, проведённых в тесном контакте с тренерским штабом сборной Франции по биатлону, национальным техническим директором и президентом Французской федерации лыжного спорта, сообщают FedFranceSki на своей странице в социальной сети.

Несмотря на то, что Бреза-Буше будет больше времени уделять своей личной жизни, она будет присутствовать на большинстве сборов национальной команды Франции по биатлону.

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