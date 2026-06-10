Стал известен план сборов национальной команды Финляндии по биатлону
Сборная Финляндии по биатлону определилась с планом подготовки к предстоящему сезону-2026/2027.
С 1 по 7 июня финны уже тренировались в Вуокатти. В конце месяца, с 29 июня, команда отправится в Отепя на двухнедельные сборы.
Как и в прошлом году, с 9 по 30 августа финская сборная будет тренироваться в Бессане. После этого сборная отправится в Разун-Антерсельва, Ахтольц, и пробудет там с 28 сентября по 19 октября, а завершит подготовку национальная команда на снегу в Контиолахти с 6 по 15 ноября.
Полное расписание сборов сборной Финляндии (группа А):
- 1–7 июня: Вуокатти (Финляндия).
- 29 июня – 12 июля: Отепя (Эстония).
- 9–30 августа: Бессан (Франция).
- 28 сентября – 19 октября: Разун-Антерсельва (Антхольц) (Италия).
- 6–15 ноября: Контиолахти (Финляндия).
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