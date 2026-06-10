Стал известен план сборов национальной команды Финляндии по биатлону

Сборная Финляндии по биатлону определилась с планом подготовки к предстоящему сезону-2026/2027.

С 1 по 7 июня финны уже тренировались в Вуокатти. В конце месяца, с 29 июня, команда отправится в Отепя на двухнедельные сборы.

Как и в прошлом году, с 9 по 30 августа финская сборная будет тренироваться в Бессане. После этого сборная отправится в Разун-Антерсельва, Ахтольц, и пробудет там с 28 сентября по 19 октября, а завершит подготовку национальная команда на снегу в Контиолахти с 6 по 15 ноября.

Полное расписание сборов сборной Финляндии (группа А):