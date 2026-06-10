Фото: Жанмонно и Мишлон передали часть своей олимпийской экипировки Олимпийскому музею

Французские биатлонистки Лу Жанмонно и Осеан Мишлон подарили некоторые атрибуты своей экипировки с ОИ–2026 Олимпийскому музею, находящемуся в Лозанне (Швейцария).

Во вторник, 9 июня, в Олимпийском музее состоялась церемония дарения, посвящённая наследию Олимпийских игр в Милане/Кортине – 2026. Во время церемонии Лу Жанмонно подарила музею свой гоночный комбинезон, повязку на голову, стартовый номер из олимпийской эстафеты, пару лыж, две пары ботинок и две пары палок. Осеан Мишлон передала повязку на голову, куртку, пуховик и спортивный комбинезон.

Фото: Социальные сети Олимпийского музея

Фото: Социальные сети Олимпийского музея

Фото: Социальные сети Олимпийского музея

За время проведения Олимпийских игр – 2026 Лу Жанмонно завоевала два золота в эстафетах (смешанная эстафета и эстафета 4×6 км), серебро в индивидуальной гонке на 15 км и бронзу в спринте на 7,5 км.

Осеан Мишлон на этой же олимпиаде заработала два золота (в эстафете 4×6 км и масс-старте на 12,5 км) и серебро в спринте на 7,5 км.