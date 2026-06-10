Виктор Майгуров — о плане развития СБР: нужно быть гибкими и эффективными

Переизбранный сегодня (10 июня) президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о плане развития СБР.

«В своей программе я не обозначил ничего нового, лишь ту стратегию, которая уже нами реализуется. На основании полученного опыта нам нужно заниматься её огранкой, что-то улучшать, привносить новое, ориентируясь при этом на существующие реалии. В нашем виде спорта всё быстро меняется, поэтому нужно быть гибкими и эффективными. Когда долго работаешь, можно не иметь программы, тебя оценивают по тому, что уже было сделано», — приводит слова Майгурова Олимпийский комитет России.

Также в рамках конференции был избран новый состав Исполкома СБР. В него вошли Александр Бондаренко, Вадим Будеев, Юрий Векшин, Евгений Гараничев, Сергей Девяткин, Андрей Марков, Ольга Медведцева, Евгений Редькин, Владимир Страхов и Иван Черезов.