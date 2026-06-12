Кайса Мякяряйнен стала тренером молодёжной сборной Финляндии

Обладательница трёх Кубков мира финка Кайса Мякяряйнен назначена тренером молодёжной сборной (U21) Финляндии по биатлону.

Кайса Мякяряйнен на чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске (Россия) стала первой в гонке преследования на 10 км и завоевала серебро в спринте на 7,5 км. На летнем чемпионате мира по биатлону 2007 года в Отепя (Эстония) Мякяряйнен завоевала две золотые медали (в гонке преследования на 10 км и спринте на 7,5 км), на летнем чемпионате мира 2016 года в том же Отепя Кайса одержала победу в смешанной эстафете и гонке преследования на 10 км.

Состав сборной Финляндии U21, девушки:

Айно Коскела. Венла Меннала. Элли Пююкёнен. Стелла Эберг.

Состав сборной Финляндии U21, юноши:

Нило Коуваляйнен. Топиас Олликка. Йессе Раволяйнен. Олли Сеппяля.