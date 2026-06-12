Кайса Мякяряйнен стала тренером молодёжной сборной Финляндии

Обладательница трёх Кубков мира финка Кайса Мякяряйнен назначена тренером молодёжной сборной (U21) Финляндии по биатлону.
Кайса Мякяряйнен на чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске (Россия) стала первой в гонке преследования на 10 км и завоевала серебро в спринте на 7,5 км. На летнем чемпионате мира по биатлону 2007 года в Отепя (Эстония) Мякяряйнен завоевала две золотые медали (в гонке преследования на 10 км и спринте на 7,5 км), на летнем чемпионате мира 2016 года в том же Отепя Кайса одержала победу в смешанной эстафете и гонке преследования на 10 км.
Состав сборной Финляндии U21, девушки:
- Айно Коскела.
- Венла Меннала.
- Элли Пююкёнен.
- Стелла Эберг.
Состав сборной Финляндии U21, юноши:
- Нило Коуваляйнен.
- Топиас Олликка.
- Йессе Раволяйнен.
- Олли Сеппяля.