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Кайса Мякяряйнен стала тренером молодёжной сборной Финляндии

Кайса Мякяряйнен стала тренером молодёжной сборной Финляндии
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Обладательница трёх Кубков мира финка Кайса Мякяряйнен назначена тренером молодёжной сборной (U21) Финляндии по биатлону.

Кайса Мякяряйнен на чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске (Россия) стала первой в гонке преследования на 10 км и завоевала серебро в спринте на 7,5 км. На летнем чемпионате мира по биатлону 2007 года в Отепя (Эстония) Мякяряйнен завоевала две золотые медали (в гонке преследования на 10 км и спринте на 7,5 км), на летнем чемпионате мира 2016 года в том же Отепя Кайса одержала победу в смешанной эстафете и гонке преследования на 10 км.

Состав сборной Финляндии U21, девушки:

  1. Айно Коскела.
  2. Венла Меннала.
  3. Элли Пююкёнен.
  4. Стелла Эберг.

Состав сборной Финляндии U21, юноши:

  1. Нило Коуваляйнен.
  2. Топиас Олликка.
  3. Йессе Раволяйнен.
  4. Олли Сеппяля.
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