«Захотелось создать соревновательную среду». Фуркад — о смешении групп сборной Франции

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад объяснил, почему было принято решение смешивать тренировочные группы А и Б на всех сборах.

«После Игр я подвёл итоги и проанализировал ситуацию. В нашей четвёрке основного состава собрались опытные спортсмены, у них определённый возраст и большой багаж. Ставить только на этих ребят на Олимпийские игры 2030 года и дальше — невозможно. Захотелось создать соревновательную среду, которая встряхнёт нынешних лидеров, и при этом дать молодым шанс побороться за места через конкуренцию. Поскольку самые титулованные спортсмены захотели взять паузу в начале подготовки, и им это разрешили, я не собирался сидеть без дела и смотреть, как два парня бегают друг за другом. Поэтому решил направить эту энергию на молодых, чтобы помочь всей этой группе прогрессировать.

В сентябре мы надеемся увидеть прогресс у самых молодых, чтобы затем они создали конкуренцию при отборе в начале сезона. Мы уже пробовали такие совместные сборы в прошлом сезоне, и для меня это действительно имеет смысл с учётом текущей структуры групп. Но это не значит, что мы будем повторять это в течение следующих трёх лет, до Олимпиады.

На данный момент мы охватываем довольно широкий круг, чтобы как можно больше людей вошло в эту «воронку», и по ходу сезонов должно сформироваться прочное ядро, которое определится само собой через результаты. Это позволит подойти к олимпийскому сезону с немного большим спокойствием для тех, кто добьётся достаточных результатов и сможет полностью посвятить себя Играм. Это не значит, что не будет открытых мест, но да – установится иерархия», – приводит слова Фуркада Nordic Magazine.