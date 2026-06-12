СБР создал футбольную команду из биатлонистов с помощью ИИ: Логинов — капитан

В своём телеграм-канале Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав футбольной команды из действующих биатлонистов России в честь начала чемпионата мира по футболу. Выбирал участников команды искусственный интеллект.

Фото: Телеграмм-канал СБР

Вратарём стал Савелий Коновалов, центральными защитниками — Карим Халили и Кирилл Бажин, левым защитником ИИ выбрал Алексея Вагина, а правым – Александра Поварницына. Роли опорных полузащитников достались Антону Бабикову и Александру Логинову, которого ИИ назначил ещё и капитаном. Правым полузащитником стал Даниил Сгибнев, левым — Эдуард Латыпов, а атакующим – Даниил Серохвостов. Позиция центрального нападающего выпала на Александра Корнева.