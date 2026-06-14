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Бреза-Буше — об индивидуальном графике тренировок: не могла существовать внутри группы

Бреза-Буше — об индивидуальном графике тренировок: не могла существовать внутри группы
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Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте на 12,5 км французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше рассказала, почему решила проводить подготовку к новому сезону по индивидуальному графику.

«По-прежнему чувствую себя в хорошей форме. Но сейчас мне нужно найти собственную идентичность в стрельбе. Я упрямая и психологически зациклилась на стрельбе. Многие пытались мне помочь, но я была слишком сосредоточена на контроле и страхе ошибиться. Буду работать как сумасшедшая и постараюсь освободиться психологически.

Я больше не могла существовать внутри группы, которая сама не функционировала, постоянно пытаясь подстроиться под всех и слишком сильно желая, чтобы всё было хорошо. Это не работало.

При этом никогда не говорила о том, чтобы уйти из спорта. Слишком сильно люблю биатлон», — приводит слова Бреза-Буше Fondo Italia.

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Новости. Биатлон
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