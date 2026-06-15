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Летний биатлонный фестиваль вновь пройдёт без участия французов

Летний биатлонный фестиваль вновь пройдёт без участия французов
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Ни один французский биатлонист не примет участия в летнем биатлонном фестивале (Summer Biathlon Festival) во Фрассиноро (Италия), который состоится в следующую субботу, 27 июня. В прошлом году фестиваль был также проигнорирован французами.

«К сожалению, их [французских биатлонистов] по‑прежнему очень трудно привлечь на такое маленькое, малоизвестное событие, как наше. Но шаг за шагом мы добьёмся того, что хотя бы один француз окажется на стартовой линии», – приводит слова организаторов фестиваля Nordic Magazine.

Летний биатлонный фестиваль – первое событие летнего сезона-2026/2027, и оно соберёт в Эмилии-Романье (регион на севере Италии) множество звёзд биатлона. Имена участников не сообщаются, но, по словам организаторов, во Фрассиноро (коммуна в Эмилии-Романье) ожидают итальянцев, американцев, немцев, норвежцев, словенцев, финнов, болгар, хорватов и эстонцев.

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