Фабьен Клод начал тренировочный сезон по стрельбе в Новой Зеландии

Олимпийский чемпион 2026 года по биатлону в эстафете 4×7,5 км француз Фабьен Клод начал подготовку к сезону в лыжном и биатлонном клубе в городе Ванаку (Новая Зеландия), в котором начинал свою карьеру новозеландский биатлонист Кэмпбелл Райт.

«Он [Кэмпбелл Райт] оставил мне ключи от своей квартиры, так что я смог взять все его вещи для лыж… в ожидании снега. У меня уже есть роллеры, на которых можно проводить классные тренировки, хотя самое сложное здесь — найти дороги! Даже на велосипеде — почти одни магистрали. Мелкие дороги не асфальтированы, там гравий.

Атмосфера очень классная, все очень приветливые и дружелюбные. Им довольно сложно иметь полноценную инфраструктуру, поэтому они соорудили стрельбище прямо посреди поля. Там было четверо молодых ребят, два тренера. Это была не лучшая тренировка года, но мы отлично пообщались, и было здорово дать им несколько советов! У нас скоро будет ещё одно совместное занятие, и, я бы сказал, это просто бонус — ведь ничего подобного мы не планировали», – приводит слова Клода Nordic Magazine.