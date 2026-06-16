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Анна Гандлер всё лето будет тренироваться вне сборной Австрии

Анна Гандлер всё лето будет тренироваться вне сборной Австрии
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Чемпионка мира среди юниоров австрийская биатлонистка Анна Гандлер будет проводить все летние тренировки во Франции, не присутствуя на командных сборах национальной команды Австрии.

Гандлер объяснила это решение недовольством новым тренерским составом сборной Австрии и желанием быть ближе к своему возлюбленному – французскому биатлонисту Эмильену Клоду.

«В Австрии в команде снова произошли большие изменения на уровне тренеров и технического персонала, и я не очень этим довольна. Кроме того, мы уже пять лет встречаемся с Эмильеном [Клодом] и хотим жить вместе. С учётом всех перемен в федерации я приняла решение покинуть австрийскую национальную группу и тренироваться во Франции. Эта мысль давно была у меня в голове.

С Клодами ты постоянно в движении, никогда не сидишь на месте. Мы были на юге, потом поехали в Преманон, а сейчас я на недельном сборе в Ла-Феклаз, пока Эмильен в Сейаке с французской сборной», – приводит слова Гандлер Nordic Magazine.

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