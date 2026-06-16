«Мы поддерживаем её выбор». Стефан Бутьё — о личном графике тренировок Бреза-Буше

Директор сборных Франции по биатлону Стефан Бутьё прокомментировал переход олимпийской чемпионки 2022 года в масс-старте на 12,5 км Жюстин Бреза-Буше на личный график тренировок к сезону-2026/2027.

«Мы начали обсуждать этот вопрос ещё зимой, и особенно в конце сезона в Осло. Мы провели с ней [Жюстин Бреза-Буше] разбор, и выяснилось, что система, в которой она сейчас, не работает. До сих пор Жюстин фактически тренировалась под руководством мужа, когда была дома, и с федеральным штабом на сборах.

Мы сами порекомендовали ей перейти на индивидуальный график. Это вовсе не означает, что мы больше не хотим работать с Жюстин, но раз уж она тренируется с мужем дома, пусть попробует этот подход на протяжении всего подготовительного сезона.

Мы хотели, чтобы она сделала выбор, который подходит ей лучше всего, чтобы она могла проявить себя на 100% и провести отличный сезон. Мы заинтересованы в том, чтобы Жюстин была на 100%, и если она считает, что это лучшее для неё решение, мы поддерживаем её выбор», – приводит слова Бутьё Nordic Magazine.