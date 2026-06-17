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Спортсмены мужской сборной США по биатлону проведут высокогорные сборы во Франции

Спортсмены мужской сборной США по биатлону проведут высокогорные сборы во Франции
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Биатлонисты мужской национальной команды США проведут высокогорный тренировочный сбор во Франции с 6 по 26 июля.

В течение последних двух недель сборная США по биатлону провела свой первый тренировочный сбор в рамках подготовки к сезону-2026/2027. С 1 по 14 июня в Лейк-Плэсиде (США) собрались подопечные Майка Гибсона, тренера женской сборной, и Эмиля Борметти, тренера мужской сборной.

Далее лучшие американские биатлонисты во главе с двукратным серебряным призёром чемпионата мира Кэмпбеллом Райтом ожидаются в Фон-Роме (Франция) с 6 по 26 июля.

С 15 по 28 июля женские сборные соберутся в Крафтсбери (США). Два последних сбора будут совместными для обеих команд: с 27 августа по 12 сентября в Лейк-Плэсиде, а затем с 27 сентября по 18 октября в Солджер-Холлоу. Об этом сообщили Nordic Magazine.

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