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Бреза-Буше должна будет подтвердить свою форму перед тренерским штабом, чтобы начать сезон

Бреза-Буше должна будет подтвердить свою форму перед тренерским штабом, чтобы начать сезон
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Директор сборных Франции по биатлону Стефан Бутио рассказал, что олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше будет вынуждена доказать тренерскому штабу, что находится в надлежащей спортивной форме, чтобы начать сезон-2026/2027 на Кубке мира.

«Ей придётся доказать нам, что она находится в надлежащей спортивной форме. Поскольку она не будет с нами на протяжении всего периода подготовки, мы будем следить за её спортивными результатами. Ей предложено выступить на стартах Summer Tour в сентябре в Ла-Феклазе и в октябре в Арсоне, а затем на гонках в Бессане», – приводит слова Бутио Nordic Magazine.

Напомним, ранее стало известно, что 29-летняя Жюстин Бреза-Буше будет готовиться к сезону-2026/2027 отдельно от команды.

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