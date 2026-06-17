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«Поняла, что всё кончено». Пройс — о завершении карьеры

«Поняла, что всё кончено». Пройс — о завершении карьеры
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2026 года по биатлону в смешанной эстафете немка Франциска Пройс рассказала, когда поняла, что хочет завершить профессиональную спортивную карьеру.

«Мысль о завершении карьеры после Олимпийских игр — 2026 тоже приходила мне в голову, но именно на этапе Кубка мира в Рупольдинге (этап проходил с 14 по 18 января 2026 года. — Прим. «Чемпионата») я поняла, что всё кончено. Та страсть, которая двигала мной 14 лет, исчезла в одно мгновение. Тогда меня действительно потрясла такая резкая и быстрая перемена — я просто перехотела участвовать в соревнованиях, но к тому моменту уже был утверждён состав тех, кто будет на Олимпиаде, поэтому мне пришлось поехать», — приводит слова Пройс Chiemgau24.

Напомним, Франциска Пройс завершила спортивную карьеру в апреле 2026 года.

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