Виктор Майгуров заявил, что решение CAS по иску СБР должно быть опубликовано до сентября

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что решение арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU) должно быть опубликовано до сентябрьского конгресса IBU.

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«Нет порядка относительно того, в течение какого времени могут рассмотреть вопрос. Это может быть месяц‑два. Но точно не будет такого, что будет ещё одно заседание. Там нет каких‑то апелляций и ещё чего‑то. CAS примет своё решение до конгресса.

Но тут надо понимать вот что. Допустим, принято будет решение по участию наших спортсменов и белорусов в международных соревнованиях. Но дальше шаг за IBU. Они должны его исполнить. Опять же, сегодня есть рекомендации МОК. По крайней мере, по белорусам есть рекомендация допустить. Но на сегодняшний день, насколько известно мне, IBU не задекларировал никаких решений в соответствии с этими рекомендациями — и по юниорам, по юношам тоже», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Конгресс IBU пройдет 17–20 сентября в Берхтесгадене (Германия).