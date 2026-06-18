Лу Жанмонно может пропустить Blink Festival

Двукратная олимпийская чемпионка 2026 года по биатлону Лу Жанмонно может не принять участия в фестивале Blink Festival.

«Жанмонно примет решение в последний момент, но более вероятно, что она не выступит, хотя окончательное решение ещё не принято», — приводит слова технического директора женской сборной Франции Стефана Бутьё Nordic Magazine.

Ежегодный Blink Festival пройдёт в Санднесе (Норвегия) с 5 по 8 августа. От Франции в биатлоне заявлены Эрик Перро, Оскар Ломбардо, Эмильен Клод, Гаэтан Патюрель, а также Жулия Симон, Осеан Мишлон, Жанна Ришар и Камиль Бене. Фабьен Клод и Эмильен Жаклен участия в фестивале не примут.