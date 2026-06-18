Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лу Жанмонно может пропустить Blink Festival

Лу Жанмонно может пропустить Blink Festival
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка 2026 года по биатлону Лу Жанмонно может не принять участия в фестивале Blink Festival.

«Жанмонно примет решение в последний момент, но более вероятно, что она не выступит, хотя окончательное решение ещё не принято», — приводит слова технического директора женской сборной Франции Стефана Бутьё Nordic Magazine.

Ежегодный Blink Festival пройдёт в Санднесе (Норвегия) с 5 по 8 августа. От Франции в биатлоне заявлены Эрик Перро, Оскар Ломбардо, Эмильен Клод, Гаэтан Патюрель, а также Жулия Симон, Осеан Мишлон, Жанна Ришар и Камиль Бене. Фабьен Клод и Эмильен Жаклен участия в фестивале не примут.

Материалы по теме
«Мы поддерживаем её выбор». Стефан Бутьё — о личном графике тренировок Бреза-Буше
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android