Йоханнес Бё проведёт мастер-класс в тренировочном лагере для детей

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё проведёт мастер-классы в тренировочном лагере в Вуокатти (Финляндия), сообщает Nordic Magazine.

Йоханнес Бё будет работать с юниорами до 17 лет, для которых лично разработал программу. Также норвежец проведёт мастер-класс для юных биатлонистов, совместную тренировку с ними и будет участвовать в общих стартах.

Напомним, Йоханнес Бё завершил профессиональную спортивную карьеру в 2025 году, а в мае 2026 года открыл винный бар Vingeriet в центре норвежского города Конгсвингер.

Помимо пяти олимпийских медалей, в арсенале Йоханнеса Бё 23 золотых медали чемпионата мира (12 раз в личных гонках) и пять Кубков мира в общем зачёте (сезон 2018/2019 – сезон-2023/2024).