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Инна Терещенко встретила медведя на сборах в Сочи

Инна Терещенко встретила медведя на сборах в Сочи
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Российская биатлонистка Инна Терещенко, находящаяся с другими членами сборной страны на тренировочных сборах в Сочи, рассказала, что встретила медведя рядом с домиком, в котором проживает. Видео она опубликовала у себя в телеграм-канале. На кадрах видно, что зверь без страха подошёл к балкону дома, встал на задние лапы, а затем убежал в противоположном направлении.

«Всем известный ночной сочинский гость, мишка», – написала Терещенко под видео.

Инна Терещенко по итогам минувшего сезона заняла восьмое место в общем зачёте Кубка Содружества, в зачёте Кубка России – 11-е. Также она вошла в состав женской сборной России на сезон-2026/2027.

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