Сирил Бурде высказался о решении Бреза-Буше тренироваться отдельно от сборной

Тренер сборной Франции по биатлону Сирил Бурде поддерживает решение олимпийской чемпионки Жюстин Бреза-Буше тренироваться по отдельной программе.

«Мы на 100% поддерживаем её в этом проекте и полностью с ней солидарны. Мы прекрасно понимаем, что для неё приоритетом является улучшение показателей в стрельбе. Если для этого нужно максимально упростить подход, то этот пост-олимпийский год — отличная возможность для этого. Она по-прежнему остаётся членом сборных Франции, и мы готовы помочь ей в случае необходимости, но суть проекта заключается в том, чтобы она на 100% сосредоточилась на подготовке в семейном кругу, где её тренером будет муж.

Конечно, есть небольшое сожаление, потому что мы теряем сильный ресурс команды, важный физический ориентир, ведь у неё невероятный физический потенциал. В последние годы она была настоящим локомотивом для всей команды в повседневных тренировках», – приводит слова Бурде Nordic Magazine.