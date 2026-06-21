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Опубликован календарь юниорского Кубка IBU на сезон-2026/2027

Опубликован календарь юниорского Кубка IBU на сезон-2026/2027
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Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном сайте опубликовал расписание этапов юниорского Кубка IBU на предостоящий сезон.

Биатлон. Расписание юниорского Кубка IBU-2026/2027:

Мадона (Латвия)

  • 17 января: масс-старт (60 участников) — мужчины 12 км / женщины 9 км.
  • 16 января: спринт — мужчины 10 км / женщины 7,5 км.
  • 14 января: индивидуальная гонка — мужчины 15 км / женщины 12,5 км.

Валь-Риданна (Италия)

  • 4 февраля: индивидуальная гонка — женщины 12,5 км / мужчины 15 км.
  • 6 февраля: спринт — женщины 7,5 км / мужчины 10 км.
  • 7 февраля: эстафеты — женщины 4×6 км / мужчины 4×7,5 км.

Якушице (Польша) — Юниорский чемпионат мира

  • 24 февраля: смешанная эстафета / одиночная смешанная эстафета.
  • 25 февраля: индивидуальная гонка — женщины 12,5 км / мужчины 15 км.
  • 27 февраля: спринт — женщины 7,5 км / мужчины 10 км.
  • 28 февраля: масс-старт (60 участников) — женщины 9 км / мужчины 12 км.
  • 1 марта: эстафеты — женщины 4×6 км / мужчины 4×7,5 км.

Брезно-Осрблие (Словакия)

  • 4 марта: спринт — мужчины 10 км / женщины 7,5 км.
  • 5 марта: спринт — мужчины 10 км / женщины 7,5 км.
  • 6 марта: масс-старт (60 участников) — мужчины 12 км / женщины 9 км.
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