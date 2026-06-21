Опубликован календарь юниорского Кубка IBU на сезон-2026/2027
Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном сайте опубликовал расписание этапов юниорского Кубка IBU на предостоящий сезон.
Биатлон. Расписание юниорского Кубка IBU-2026/2027:
Мадона (Латвия)
- 17 января: масс-старт (60 участников) — мужчины 12 км / женщины 9 км.
- 16 января: спринт — мужчины 10 км / женщины 7,5 км.
- 14 января: индивидуальная гонка — мужчины 15 км / женщины 12,5 км.
Валь-Риданна (Италия)
- 4 февраля: индивидуальная гонка — женщины 12,5 км / мужчины 15 км.
- 6 февраля: спринт — женщины 7,5 км / мужчины 10 км.
- 7 февраля: эстафеты — женщины 4×6 км / мужчины 4×7,5 км.
Якушице (Польша) — Юниорский чемпионат мира
- 24 февраля: смешанная эстафета / одиночная смешанная эстафета.
- 25 февраля: индивидуальная гонка — женщины 12,5 км / мужчины 15 км.
- 27 февраля: спринт — женщины 7,5 км / мужчины 10 км.
- 28 февраля: масс-старт (60 участников) — женщины 9 км / мужчины 12 км.
- 1 марта: эстафеты — женщины 4×6 км / мужчины 4×7,5 км.
Брезно-Осрблие (Словакия)
- 4 марта: спринт — мужчины 10 км / женщины 7,5 км.
- 5 марта: спринт — мужчины 10 км / женщины 7,5 км.
- 6 марта: масс-старт (60 участников) — мужчины 12 км / женщины 9 км.
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