«Надоело всё это дерьмо». Томмазо Джакомель вывихнул плечо на тренировке

Итальянский биатлонист, серебряный призёр Олимпиады и победитель этапов Кубка мира Томмазо Джакомель рассказал, что вывихнул плечо во время тренировки.

Фото: Из личного архива Томмазо Джакомеля

«2026-й продолжает удивлять. Сегодня на тренировке поскользнулся на мху и вывихнул левое плечо. Надоело всё это дерьмо», — написал Джакомель в социальных сетях.

Напомним, Джакомель досрочно завершил сезон-2025/2026 из-за хирургического вмешательства на сердце (абляции) после схода с масс-старта на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Тогда после второй стрельбы итальянец занимал лидирующую позицию, но вскоре досрочно завершил выступление. Победу одержал норвежец Йоханнес Дале-Шевдал.