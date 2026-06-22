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«Отсутствие сборов не значит, что они не работали». Бутьё — о начале командных тренировок

«Отсутствие сборов не значит, что они не работали». Бутьё — о начале командных тренировок
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Директор сборных Франции по биатлону Стефан Бутьё объяснил, почему первые сборы команды начались так поздно.

«Это не инициатива спортсменок, а наше решение. Мы хотели дать всем время переварить прошедшие четыре сезона — и спортсменкам, и штабу. Важно начать с энергией, и сейчас мы все готовы. Эта неделя в Преманоне позволит нам правильно оценить стартовые позиции.

Отсутствие сборов не значит, что они не работали, — совсем наоборот. Они возобновили обычные тренировки, как всегда, с регулярными консультациями тренеров по телефону и личными встречами для отдельных занятий», – приводит слова Бутьё Nordic Magazine.

Первые сборы женской национальной команды Франции проходят в Преманоне (Франция) с 21 до 26 июня. На них присутствуют Осеан Мишлон, Лу Жанмонно, Жулия Симон, Камиль Бене и Жанна Ришар.

В прошлые годы командный подготовительный сезон сборной Франции традиционно начинался в конце мая.

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