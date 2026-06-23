Круглов выбрал лучшего биатлониста в истории из Йоханнеса Бё, Бьорндалена, Фуркада, Фишера

Серебряный призёр Олимпиады-2006 и четырёхкратный чемпион мира в эстафетах, российский биатлонист, а ныне эксперт Николай Круглов принял участие в викторине на выбор лучшего биатлониста в истории.

– Стурла Легрейд или Свен Фишер?

– Фишер.

– Свен Фишер или Эмиль Хегле Свендсен?

– Свендсен.

– Эмиль Хегле Свендсен или Йоханнес Бё?

– Йоханнес.

– Йоханнес или Мартен Фуркад?

– Сложный вопрос, но путь будет Йоханнес Бё.

– Йоханнес Бё или Рафаэль Пуаре?

– Йоханнес.

– Йоханнес Бё или Уле-Эйнар Бьорндален?

– Бьорндален, — сказал Круглов в телеграм-канале «Okko Зимний спорт».

Видео: у какого биатлониста больше всех побед.