Круглов выбрал лучшего биатлониста в истории из Йоханнеса Бё, Бьорндалена, Фуркада, Фишера

Серебряный призёр Олимпиады-2006 и четырёхкратный чемпион мира в эстафетах, российский биатлонист, а ныне эксперт Николай Круглов принял участие в викторине на выбор лучшего биатлониста в истории.
– Стурла Легрейд или Свен Фишер?
– Фишер.
– Свен Фишер или Эмиль Хегле Свендсен?
– Свендсен.
– Эмиль Хегле Свендсен или Йоханнес Бё?
– Йоханнес.
– Йоханнес или Мартен Фуркад?
– Сложный вопрос, но путь будет Йоханнес Бё.
– Йоханнес Бё или Рафаэль Пуаре?
– Йоханнес.
– Йоханнес Бё или Уле-Эйнар Бьорндален?
– Бьорндален, — сказал Круглов в телеграм-канале «Okko Зимний спорт».
Видео: у какого биатлониста больше всех побед.