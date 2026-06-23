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Круглов выбрал лучшего биатлониста в истории из Йоханнеса Бё, Бьорндалена, Фуркада, Фишера

Круглов выбрал лучшего биатлониста в истории из Йоханнеса Бё, Бьорндалена, Фуркада, Фишера
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Серебряный призёр Олимпиады-2006 и четырёхкратный чемпион мира в эстафетах, российский биатлонист, а ныне эксперт Николай Круглов принял участие в викторине на выбор лучшего биатлониста в истории.

– Стурла Легрейд или Свен Фишер?
– Фишер.

– Свен Фишер или Эмиль Хегле Свендсен?
– Свендсен.

– Эмиль Хегле Свендсен или Йоханнес Бё?
– Йоханнес.

– Йоханнес или Мартен Фуркад?
– Сложный вопрос, но путь будет Йоханнес Бё.

– Йоханнес Бё или Рафаэль Пуаре?
– Йоханнес.

– Йоханнес Бё или Уле-Эйнар Бьорндален?
– Бьорндален, — сказал Круглов в телеграм-канале «Okko Зимний спорт».

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